Nokia senkt Gewinnprognose: Währungsdruck und Zölle belasten stark!

Der finnische Netzwerkausrüster Nokia hat seine Gewinnprognose für das laufende Jahr aufgrund des schwachen US-Dollars und der Zollpolitik der USA deutlich gesenkt. In einer überraschenden Mitteilung gab das Unternehmen bekannt, dass der bereinigte operative Gewinn voraussichtlich nur zwischen 1,6 und 2,1 Milliarden Euro liegen wird. Zuvor hatte CEO Justin Hotard ein Ergebnis von 1,9 bis 2,4 Milliarden Euro in Aussicht gestellt. Diese Anpassung erfolgt in einem Kontext, in dem Nokia im zweiten Quartal einen Umsatz von etwa 4,55 Milliarden Euro erzielte, jedoch der bereinigte operative Gewinn auf lediglich 0,3 Milliarden Euro zurückging.

Die Reaktion der Märkte auf diese Nachrichten war negativ: Die in den USA gehandelten Aktien von Nokia verloren über drei Prozent an Wert. Analysten führen die Prognosesenkung auf zwei Hauptfaktoren zurück: Zum einen belasten Währungsschwankungen, die Nokia voraussichtlich mit rund 230 Millionen Euro treffen werden, insbesondere durch den schwächeren Dollar. Zum anderen haben die Zölle, die von der US-Regierung eingeführt wurden, einen zusätzlichen Druck auf das operative Ergebnis, das um 50 bis 80 Millionen Euro geschmälert werden könnte.