Intershop AG: Halbjahreszahlen zeigen Umsatzrückgang und neue Herausforderungen

Die Intershop Communications AG hat am 23. Juli 2025 ihre Halbjahreszahlen veröffentlicht und dabei einen Umsatz von 17,2 Millionen Euro für das erste Halbjahr 2025 gemeldet, was einem Rückgang von 9,5 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht (19,0 Millionen Euro). Die Geschäftsentwicklung wurde durch ein schwaches Neukundengeschäft und ein ressourcenintensives Großprojekt belastet. Insbesondere der Cloud-Bereich verzeichnete einen leichten Rückgang der Erlöse um 1 % auf 10,1 Millionen Euro, während der Anteil der Cloud-Erlöse am Gesamtumsatz auf 59 % stieg. Der Cloud-Auftragseingang fiel jedoch um 41 % auf 6,7 Millionen Euro, was auf eine anhaltende Investitionszurückhaltung im Markt zurückzuführen ist.

Die Serviceumsätze sanken um 27 % auf 3,7 Millionen Euro, was die Erwartungen nicht erfüllte. Die Lizenz- und Wartungserlöse verringerten sich um 8 % auf 3,4 Millionen Euro. Das Bruttoergebnis reduzierte sich um 10 % auf 7,6 Millionen Euro, während die Bruttomarge stabil bei 44 % blieb. Die betrieblichen Aufwendungen sanken um 5 % auf 8,5 Millionen Euro, wobei die Ausgaben für Forschung und Entwicklung aufgrund verstärkter Investitionen in die Intershop-Plattform und KI-Entwicklungen um 16 % auf 3,6 Millionen Euro anstiegen.