RWE kauft Aktien zurück: Bundesregierung plant Gaskraftwerke für stabile Energie

Am 22. Juli 2025 veröffentlichte die RWE Aktiengesellschaft eine Zulassungsfolgepflichtmitteilung im Rahmen ihres Aktienrückkaufprogramms, das von 2024 bis 2026 läuft. In der Mitteilung wird berichtet, dass im Zeitraum vom 14. bis 18. Juli 2025 insgesamt 213.721 Aktien zurückgekauft wurden. Diese Transaktionen wurden über ein beauftragtes Kreditinstitut an der Börse XETRA durchgeführt. Die einzelnen Kaufdaten zeigen, dass die Aktien zu einem gewichteten Durchschnittspreis zwischen 36,1482 und 36,4429 Euro pro Aktie erworben wurden, was zu einem aggregierten Volumen von etwa 7,7 Millionen Euro führt. Insgesamt wurden seit Beginn der zweiten Tranche des Rückkaufprogramms am 2. Juni 2025 bis zum 18. Juli 2025 bereits 2.636.117 Aktien zurückgekauft.

Parallel zu den Entwicklungen bei RWE betonte Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche die Dringlichkeit des Ausbaus neuer Gaskraftwerke in Deutschland. In einem Interview mit der Deutschen Presse-Agentur erklärte sie, dass zur Sicherstellung einer stabilen Energieversorgung kurzfristig gesicherte Leistung benötigt werde, was in erster Linie durch Gaskraftwerke erreicht werden solle. Reiche wies darauf hin, dass die Ausschreibungsbedingungen für diese Kraftwerke vereinfacht werden sollten, um schnell auf die Marktbedürfnisse reagieren zu können. Sie betonte, dass die Notwendigkeit von Gaskraftwerken als Backup in Zeiten geringer erneuerbarer Energieproduktion, den sogenannten "Dunkelflauten", nicht neu sei.

Die Ministerin äußerte sich optimistisch über den Fortschritt in Brüssel hinsichtlich der staatlichen Förderung neuer Gaskraftwerke, die voraussichtlich Milliarden kosten wird. Die EU-Kommission muss dem Vorhaben zustimmen, und Reiche plant, bis Ende des Jahres mit den ersten Ausschreibungen zu beginnen. Im Koalitionsvertrag von CDU, CSU und SPD ist der Bau von bis zu 20 Gigawatt (GW) an Gaskraftwerksleistung bis 2030 vorgesehen. Reiche kündigte an, dass die ersten Ausschreibungen ein Volumen zwischen fünf und zehn Gigawatt umfassen sollen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass RWE aktiv an der Rückführung von Aktien arbeitet, während die Bundesregierung gleichzeitig den Ausbau von Gaskraftwerken vorantreibt, um die Energieversorgung in Deutschland zu sichern und auf die Herausforderungen der Energiewende zu reagieren.

Die RWE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,04 % und einem Kurs von 36,95EUR auf Lang & Schwarz (24. Juli 2025, 07:45 Uhr) gehandelt.