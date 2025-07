Euro gewinnt an Wert: Druck auf Powell und Zinssenkungen im Fokus! Am Dienstag hat der Euro im US-Handel an Wert gewonnen und erreichte einen Kurs von 1,1747 US-Dollar, nachdem er zuvor in Europa um die Marke von 1,17 US-Dollar schwankte. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,1699 Dollar …