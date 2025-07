Rheinmetall-Aktie: DZ Bank hebt Kursziel auf 1985 Euro – Jetzt kaufen!

Die DZ Bank hat die Aktie von Rheinmetall mit der Einstufung „Kaufen“ und einem fairen Wert von 1985 Euro bewertet. In einer aktuellen Branchenstudie hebt Analyst Holger Schmidt hervor, dass die neuen NATO-Ziele für Verteidigungsausgaben die Weichen für signifikante Erhöhungen in diesem Bereich stellen. Besonders die europäische Rüstungsindustrie wird von diesen Entwicklungen profitieren, da die NATO-Staaten in der Vergangenheit bei Ausrüstungsinvestitionen gespart haben und nun versäumte Investitionen nachholen müssen. Zudem müssen die Bestände, die an die Ukraine geliefert wurden, wieder aufgefüllt werden. Rheinmetall, mit seinem umfangreichen Portfolio an Waffen, Munition, Luftabwehrsystemen und Raketen, wird als einer der Hauptauftragnehmer in diesem Kontext angesehen.

Im Rahmen dieser Entwicklungen besuchen Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius und sein französischer Kollege Sébastien Lecornu am Donnerstag das Rheinmetall-Werk in Unterlüß. Der Fokus des Besuchs liegt auf dem Bau gepanzerter Fahrzeuge und dem Ausbau der Munitionsproduktion. Dies geschieht vor dem Hintergrund des deutsch-französischen Panzerprojekts MGCS (Main Ground Combat System), an dem Rheinmetall beteiligt ist. Ziel dieses Projekts ist die Entwicklung eines vernetzten Landkampfsystems der nächsten Generation. Nach dem Besuch in Unterlüß sind Gespräche zur militärischen Zusammenarbeit und zur Lage in der Ukraine in Osnabrück geplant.

Die Diskussionen über die Rüstungsinvestitionen und die militärische Zusammenarbeit sind besonders relevant, da die geopolitischen Spannungen in Europa zunehmen. Die Notwendigkeit, die Verteidigungsfähigkeit zu stärken, wird von vielen Analysten und Entscheidungsträgern als dringlich erachtet. In diesem Kontext wird Rheinmetall als Schlüsselakteur angesehen, der von den steigenden Ausgaben für Verteidigung und Rüstung profitieren kann.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die DZ Bank eine positive Einschätzung für Rheinmetall abgibt, die durch die aktuellen geopolitischen Entwicklungen und die neuen NATO-Ziele untermauert wird. Der Besuch der Minister in Unterlüß verdeutlicht zudem die strategische Bedeutung von Rheinmetall in der europäischen Verteidigungsarchitektur. Analysten und Investoren sind gespannt, wie sich die Situation weiterentwickeln wird und welche Auswirkungen dies auf die Aktienkurse haben könnte.

Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,22 % und einem Kurs von 1.788EUR auf Lang & Schwarz (24. Juli 2025, 07:46 Uhr) gehandelt.