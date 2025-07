GFT Technologies: Solides Wachstum trotz Herausforderungen – Ausblick 2025

GFT Technologies SE hat im ersten Halbjahr 2025 ein solides vorläufiges Ergebnis erzielt und gleichzeitig seine strategischen Ziele weiterverfolgt. Der Umsatz stieg um 3 Prozent auf 441,51 Millionen Euro im Vergleich zum Vorjahr, wobei das organische Wachstum bei 6 Prozent lag. Währungsbedingte Einflüsse und strukturelle Anpassungen in Großbritannien und bei der Tochtergesellschaft GFT Software Solutions belasteten jedoch die Ergebnisse. Das bereinigte EBIT wuchs um 2 Prozent auf 30,14 Millionen Euro, während das Ergebnis vor Steuern (EBT) auf 19,02 Millionen Euro zurückging, was vor allem auf einen positiven Sondereffekt im Vorjahr zurückzuführen ist.

GFT hat seine Prognose für das Gesamtjahr 2025 angepasst und erwartet nun einen Umsatz von etwa 885 Millionen Euro und ein bereinigtes EBIT von rund 65 Millionen Euro. Diese Anpassung ist auf negative Währungseffekte und eine schwächere Geschäftsentwicklung in Großbritannien zurückzuführen. Trotz dieser Herausforderungen zeigt das Unternehmen Fortschritte in der Expansion in neue Branchen, insbesondere in der Robotik, und verzeichnet ein starkes Wachstum in Nordamerika und Lateinamerika.