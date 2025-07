Microsoft unter Cyber-Angriff: Chinesische Hacker nutzen gefährliche Zero-Day-Lücke!

In den letzten Wochen wurde Microsoft Ziel einer Reihe von Cyber-Angriffen, die laut dem Unternehmen auf drei chinesische Hackergruppen zurückzuführen sind. Zwei dieser Gruppen sind für staatlich beauftragte Aktivitäten bekannt. Die Angriffe nutzen eine bisher unbekannte Sicherheitslücke in Microsoft-Software, die als Zero-Day-Schwachstelle klassifiziert wird. Solche Lücken sind besonders gefährlich, da sie von Geheimdiensten gezielt ausgenutzt werden, um unentdeckt in Systeme einzudringen.

Die betroffenen Systeme sind lokal betriebene Server, die das Microsoft-Programm SharePoint für den Austausch von Dateien nutzen. Sicherheitsforscher warnen, dass die Angreifer durch den Zugriff auf diese Server in der Lage sind, sensible Daten zu stehlen, Passwörter abzugreifen und sich auch nach dem Schließen der Sicherheitslücke dauerhaften Zugang zu den Systemen zu verschaffen. Microsoft hat bereits Updates veröffentlicht, um die Sicherheitslücke zu schließen und die betroffenen Systeme zu schützen.