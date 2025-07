mwB Fairtrade: Halbjahresergebnisse 2025 zeigen beeindruckendes Wachstum!

Der Provisionsüberschuss, der die Differenz zwischen Provisionserträgen und -aufwendungen darstellt, stieg auf 2.649 TEUR (Vorjahr: 1.616 TEUR). Auch das Handelsergebnis, das den Nettoertrag und -aufwand des Handelsbestands umfasst, verbesserte sich auf 21.105 TEUR, gegenüber 14.008 TEUR im Vorjahr. Diese positive Entwicklung ist auf eine erhöhte Handelstätigkeit zurückzuführen, was jedoch auch zu einem Anstieg der allgemeinen Verwaltungsaufwendungen führte. Die Personalaufwendungen stiegen auf 6.149 TEUR (Vorjahr: 4.633 TEUR), während die anderen Verwaltungsaufwendungen auf 10.137 TEUR (Vorjahr: 7.890 TEUR) anstiegen.

Die mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG hat am 22. Juli 2025 ihre vorläufigen Halbjahresergebnisse für das erste Halbjahr 2025 veröffentlicht, die eine signifikante Verbesserung im Vergleich zum Vorjahr zeigen. Das Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit vor Zuführung zum Fonds für allgemeine Bankrisiken beträgt 7.598 TEUR, was einen Anstieg von 146% im Vergleich zu 3.083 TEUR im ersten Halbjahr 2024 darstellt. Nach Berücksichtigung einer Steuerrückstellung von 2.336 TEUR ergibt sich ein Halbjahresüberschuss von 5.261 TEUR, verglichen mit 1.404 TEUR im Vorjahr.

Das Eigenkapital der mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG erhöhte sich zum 30. Juni 2025 auf 27.424 TEUR, im Vergleich zu 22.118 TEUR zum 31. Dezember 2024. Der Fonds für allgemeine Bankrisiken blieb unverändert bei 16.747 TEUR. Der Vorstand weist jedoch darauf hin, dass die geopolitischen Risiken sowie die amerikanische Finanz- und Wirtschaftspolitik die Vorhersagbarkeit des Börsengeschehens beeinträchtigen könnten, was die Prognose für das Gesamtjahr 2025 erschwert.

Zusätzlich äußerte Kai Jordan, Vorstand der mwb, in einem Kapitalmarkt-Standpunkt die Meinung, dass Deutschland vor einer „Investitionswende“ steht. Eine Initiative von 61 Unternehmen plant Investitionen in Höhe von 631 Milliarden Euro, um das Land als Wirtschaftsstandort zu stärken. Jordan betont die Notwendigkeit einer engen Zusammenarbeit zwischen Wirtschaft und Staat, um die Herausforderungen der Infrastruktur und der Strukturreformen anzugehen. Gleichzeitig wird auf die Unsicherheiten im internationalen Handel und die Herausforderungen an den Finanzmärkten hingewiesen, die potenziell negative Auswirkungen auf die wirtschaftliche Stabilität haben könnten.

Die mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,27 % und einem Kurs von 9,40EUR auf Lang & Schwarz (24. Juli 2025, 07:46 Uhr) gehandelt.