Meyer Burger vor der Pleite: Rettung durch Investoren in Sicht?

Meyer Burger, ein Schweizer Hersteller von Solarmodulen, steht vor erheblichen Herausforderungen, nachdem das Unternehmen Insolvenz für seine Werke in Sachsen-Anhalt und Sachsen beantragt hat. Der vorläufige Insolvenzverwalter Lucas Flöther berichtet von einer positiven Resonanz auf die Suche nach potenziellen Investoren. Derzeit verhandelt das Unternehmen mit mehreren Interessenten, um eine Rettung zu ermöglichen. Meyer Burger hatte bereits zuvor Kurzarbeit eingeführt, und die Insolvenz betrifft die deutschen Tochtergesellschaften mit insgesamt rund 600 Mitarbeitern.

Die Solarbranche in Deutschland ist stark unter Druck geraten, insbesondere in der Produktion von Solarmodulen, wo europäische Unternehmen gegen die preisgünstige Konkurrenz aus China ankämpfen müssen. Diese Situation hat zur Pleitewelle in der Branche geführt, und Experten warnen, dass die Krise bis 2025 anhalten könnte. Trotz dieser Herausforderungen sieht Flöther Chancen für eine Sanierung, da Meyer Burger über exzellente Produkte und modernes Know-how verfügt. Die Insolvenz könnte Investoren die Möglichkeit bieten, das Unternehmen ohne Altverbindlichkeiten zu übernehmen.