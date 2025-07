Amadeus Fire AG senkt Umsatzprognose: Schwaches Q2 belastet 2025

Die Amadeus Fire AG hat am 23. Juli 2025 ihren Ausblick für das Geschäftsjahr 2025 aufgrund eines schwachen zweiten Quartals angepasst. Der Vorstand erwartet, dass der Konzernumsatz im Gesamtjahr zwischen 355 und 385 Millionen Euro liegen wird, was eine deutliche Reduzierung im Vergleich zur vorherigen Prognose von 387 bis 417 Millionen Euro darstellt. Im Vorjahr betrugen die Erlöse 436,9 Millionen Euro. Auch das operative Ergebnis (EBITA) wird voraussichtlich nur zwischen 15 und 25 Millionen Euro liegen, während zuvor 36 bis 44 Millionen Euro prognostiziert wurden. Im ersten Halbjahr 2025 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von rund 186,6 Millionen Euro, was einem Rückgang von fast 20 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Das EBITA fiel auf etwa 6,4 Millionen Euro, ein Rückgang um nahezu 80 Prozent.

Die Gründe für die negative Entwicklung sind vielfältig. Eine Stabilisierung im Bereich der Personaldienstleistungen ist ausgeblieben, und der Rückgang der Teilnehmerzahlen in der geförderten Weiterbildung hat sich verstärkt. Diese Trends sind auf operative Schwierigkeiten, Verzögerungen bei der Regierungsbildung und den fehlenden Bundeshaushalt zurückzuführen. Der Vorstand sieht daher einen breiten Ergebniskorridor für 2025, da positive Marktchancen durch eine wirtschaftliche Belebung und Haushaltssicherheit auf der einen Seite stehen, während Unsicherheiten und strukturelle Anpassungen auf der anderen Seite die Situation belasten.

Das ifo Institut prognostiziert für den Euroraum eine langsame wirtschaftliche Erholung mit einem BIP-Wachstum von 0,4 Prozent im Jahr 2025. Dennoch bleibt die Investitionsbereitschaft vieler Unternehmen, insbesondere im Personalbereich, aufgrund des anhaltenden Zollstreits und der wirtschaftlichen Unsicherheit gedämpft. Der Vorstand plant, sich auf Effizienzsteigerungen und Kostensenkungsmaßnahmen zu konzentrieren, um die Wettbewerbsfähigkeit langfristig zu sichern.

Im Bereich der Weiterbildung wird eine Normalisierung im zweiten Halbjahr erwartet, jedoch wird der Rückstand an Teilnehmern die ursprünglichen Jahresziele nicht erreichen. Das Firmenkundengeschäft wird voraussichtlich weiter rückläufig sein, während im Bereich der selbstzahlenden Privatpersonen stabile bis leicht steigende Umsätze erwartet werden. Amadeus Fire wird weiterhin Ressourcen für die Entwicklung neuer Weiterbildungsprodukte und potenzielle Akquisitionen bereitstellen.

Die Amadeus FiRe Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,74 % und einem Kurs von 69,50EUR auf Lang & Schwarz (24. Juli 2025, 07:46 Uhr) gehandelt.