Delivery Hero: Morgan Stanley erhöht Stimmrechtsanteil auf 4,94%!

In der ersten Mitteilung vom 21. Juli 2025 wird berichtet, dass Morgan Stanley am 15. Juli 2025 die Schwelle von 3% der Stimmrechte überschritt. Der neue Gesamtstimmrechtsanteil von Morgan Stanley beträgt nun 4,64%, bestehend aus 3,07% an direkten Stimmrechten und 1,57% an Instrumenten. Die Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG beläuft sich auf 295.618.651. Diese Mitteilung zeigt eine Erhöhung im Vergleich zur letzten Meldung, die einen Anteil von 4,37% auswies.

Am 21. und 23. Juli 2025 veröffentlichte die Delivery Hero SE zwei Stimmrechtsmitteilungen gemäß § 40 Abs. 1 WpHG, die von der EQS Group übermittelt wurden. Diese Mitteilungen informieren über wesentliche Änderungen in den Stimmrechtsanteilen des Unternehmens, die durch die Morgan Stanley-Gruppe verursacht wurden.

In der zweiten Mitteilung vom 23. Juli 2025 wird eine weitere Anpassung der Stimmrechtsanteile bekannt gegeben. Hierbei wird festgestellt, dass Morgan Stanley am 16. Juli 2025 die Schwelle von 3% erneut berührt hat, jedoch mit einem neuen Gesamtstimmrechtsanteil von 4,94%. Dieser setzt sich aus 2,90% an direkten Stimmrechten und 2,04% an Instrumenten zusammen. Auch hier bleibt die Gesamtzahl der Stimmrechte unverändert bei 295.618.651. Diese Entwicklung zeigt eine Abnahme der direkten Stimmrechte, während die Instrumente zugenommen haben.

Die Mitteilungen sind Teil der regulatorischen Anforderungen, die sicherstellen, dass relevante Änderungen in den Stimmrechtsverhältnissen transparent gemacht werden. Morgan Stanley, mit Sitz in Wilmington, Delaware, ist ein bedeutender Akteur im Finanzsektor und hält über verschiedene Tochtergesellschaften Anteile an Delivery Hero SE.

Die Stimmrechtsmitteilungen sind für Investoren und Marktbeobachter von Bedeutung, da sie Einblicke in die Eigentümerstruktur und die Machtverhältnisse innerhalb des Unternehmens geben. Die Veränderungen in den Stimmrechtsanteilen können auch Auswirkungen auf die Unternehmenspolitik und strategische Entscheidungen von Delivery Hero haben.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die jüngsten Mitteilungen von Delivery Hero SE auf eine dynamische Entwicklung der Stimmrechtsverhältnisse hinweisen, die sowohl für das Unternehmen als auch für die Investoren von Interesse sind.

Die Delivery Hero Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,13 % und einem Kurs von 26,77EUR auf Lang & Schwarz (24. Juli 2025, 07:47 Uhr) gehandelt.