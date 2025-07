Sanofi übernimmt Vicebio: Strategischer Schritt zur Impfstoffstärkung!

Der französische Pharmakonzern Sanofi hat angekündigt, die britische Biotechfirma Vicebio für bis zu 1,6 Milliarden US-Dollar zu übernehmen, um sein Geschäft im Bereich Impfstoffe zu stärken. Die Vereinbarung sieht vor, dass die Anteilseigner von Vicebio eine Vorauszahlung von 1,15 Milliarden US-Dollar (etwa 984 Millionen Euro) sowie potenzielle Meilensteinzahlungen von bis zu 450 Millionen US-Dollar erhalten. Diese Übernahme soll im vierten Quartal 2023 abgeschlossen werden und wird voraussichtlich keinen signifikanten Einfluss auf die Prognosen von Sanofi für das Jahr 2025 haben.

Vicebio ist ein auf Impfstoffe spezialisiertes Unternehmen mit Sitz in London und entwickelt derzeit einen Impfstoffkandidaten gegen zwei Atemwegsviren: das Respiratorische Synzytial-Virus (RSV) und das humane Metapneumovirus (hMPV). Der Impfstoff befindet sich jedoch noch in einem frühen Entwicklungsstadium. Sanofi sieht in dieser Übernahme eine strategische Möglichkeit, seine Position im Impfstoffmarkt zu stärken, insbesondere in Anbetracht der steigenden Nachfrage nach innovativen Impfstoffen.