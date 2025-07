Anleihemärkte unter Druck: Trump, Zölle und ihre Folgen für Europa!

Am Dienstag verzeichneten die Kurse deutscher Staatsanleihen einen Anstieg, wobei der Euro-Bund-Future um 0,21 Prozent auf 130,72 Punkte kletterte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihen fiel auf 2,59 Prozent. Diese Entwicklung war jedoch nicht isoliert, da auch in anderen Euro-Ländern die Renditen leicht anstiegen. Die Marktbewegungen wurden stark von der Zollpolitik der US-Regierung unter Präsident Donald Trump beeinflusst. Mit dem herannahenden Stichtag am 1. August droht Trump, Einfuhrzölle von 30 Prozent auf europäische Waren zu erheben, falls die Verhandlungen mit der EU zu keinem Ergebnis führen. Die EU plant, im Falle dieser Zollerhöhungen mit eigenen Gegenzöllen zu reagieren.

Parallel dazu intensiviert die US-Regierung ihre Angriffe auf die US-Notenbank. Finanzminister Scott Bessent fordert eine Überprüfung der Renovierung der Fed-Zentrale in Washington, während Trump immer wieder Notenbankchef Jerome Powell kritisiert und Leitzinssenkungen fordert. Bessent sieht derzeit jedoch keine Gründe für einen Rücktritt Powells.