Zukunft von Europas größter Eisfabrik in Heppenheim: Millionen-Investition! Die Zukunft der größten Speiseeis-Fabrik Europas, die sich in Heppenheim, Südhessen, befindet, ist gesichert. Der neu gegründete Unilever-Ableger Magnum Ice Cream Company plant, einen mittleren zweistelligen Millionenbetrag in den Standort zu …