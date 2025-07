NORMA Group SE: Wichtige Termine für Finanzberichte 2026 bekannt gegeben!

Die NORMA Group SE hat am 22. Juli 2025 eine Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung ihrer Finanzberichte herausgegeben. Diese Mitteilung, die durch den EQS News-Service übermittelt wurde, informiert über die bevorstehenden Termine für die Veröffentlichung von Quartals- und Jahresfinanzberichten. Die NORMA Group, ein international tätiges Unternehmen mit Sitz in Maintal, Deutschland, ist auf Lösungen im Bereich Verbindungstechnik spezialisiert.

In der Mitteilung werden die spezifischen Berichtsarten und deren Veröffentlichungstermine bekannt gegeben. Für das erste Halbjahr 2026 wird eine Quartals-/Zwischenmitteilung in deutscher und englischer Sprache am 5. Mai 2026 veröffentlicht. Im zweiten Halbjahr 2026 folgt eine weitere Quartals-/Zwischenmitteilung, die am 3. November 2026 veröffentlicht wird. Diese Berichte sind sowohl auf der deutschen als auch auf der englischen Investor-Relations-Website der NORMA Group zugänglich.