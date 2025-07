Trump verkündet historisches Handelsabkommen mit Japan: Zölle sinken!

US-Präsident Donald Trump hat ein bedeutendes Handelsabkommen mit Japan verkündet, das eine Senkung der Zölle auf 15 Prozent vorsieht. Diese Einigung wurde über Trumps Onlineplattform Truth Social bekannt gegeben, nachdem er zuvor Zölle von 25 Prozent angedroht hatte. Der Deal wird als "massiv" bezeichnet und soll die Handelsbeziehungen zwischen den beiden Ländern stärken. Japan wird demnach 550 Milliarden Dollar (rund 470 Milliarden Euro) in die USA investieren, wobei 90 Prozent des Profits in den USA verbleiben sollen, was Hunderttausende von Arbeitsplätzen schaffen könnte.

Die Vereinbarung umfasst verschiedene Produkte, darunter Autos, Lastwagen und Reis. Trump betonte, dass Japan sich für den Handel öffnen werde, und verwies auf angebliche Ungleichgewichte im internationalen Handel, die die Einführung von Zöllen rechtfertigen würden. Der japanische Regierungschef Shigeru Ishiba erklärte, dass dies der niedrigste Zollsatz unter den Ländern mit Handelsüberschüssen gegenüber den USA sei. Es wurde jedoch klargestellt, dass die Vereinbarung keine Senkung der Zölle auf japanischer Seite vorsieht.