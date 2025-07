Roche modernisiert Kapitalstruktur: Genussscheine werden ersetzt!

Der Schweizer Pharmakonzern Roche plant, seine Genussscheine durch Partizipationsscheine zu ersetzen, um die Kapitalstruktur zu modernisieren. Diese Entscheidung wurde am Dienstagabend bekannt gegeben und muss von den Aktionären auf der ordentlichen Generalversammlung am 10. März 2026 genehmigt werden. Roche bezeichnet die Genussscheine als veraltet und betont, dass die neuen Partizipationsscheine ökonomisch gleichwertig sind. Der Umtausch der bestehenden Genussscheine in Partizipationsscheine erfolgt zu einem Nennwert von 0,001 Franken pro Stück. Die neuen Partizipationsscheine bieten denselben Anspruch auf Dividenden und Liquidationserlöse wie die Inhaberaktien.

Um die Gleichstellung der Partizipationsscheine mit den Inhaberaktien zu gewährleisten, wird der Nennwert der Inhaberaktien von 1,00 Franken auf 0,001 Franken gesenkt. Bei Zustimmung der Generalversammlung erhalten die Inhaberaktionäre eine Rückzahlung von 0,999 Franken pro Inhaberaktie, was insgesamt 106,58 Millionen Franken entspricht. Roche wird künftig keine gedruckten Coupons oder Zertifikate mehr ausgeben, was die Verwaltung der Beteiligungspapiere vereinfacht. Heimverwahrer sollen ihre zertifizierten Roche-Beteiligungspapiere bei einer Depotbank zur Umwandlung in Bucheffekten einliefern, um eine reibungslose Auszahlung der Dividenden zu gewährleisten.