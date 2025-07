Netflix bestätigt: 'Wednesday' Staffel 3 kommt – Geheimnisse warten!

Die beliebte US-Serie "Wednesday", ein Ableger der "Addams Family", wird von Netflix mit einer dritten Staffel fortgesetzt. Dies gab der Streaminganbieter in einer offiziellen Mitteilung bekannt. Die Serie folgt der Protagonistin Wednesday Addams, gespielt von Jenna Ortega, die an der Nevermore-Akademie studiert und dort ihre übernatürlichen Fähigkeiten entdeckt. Die Autoren Alfred Gough und Miles Millar äußerten sich begeistert über den Erfolg der Serie und kündigten an, dass Wednesday in der kommenden Staffel noch tiefere Geheimnisse der Akademie und ihrer eigenen Familie lüften wird.

Zuvor warten die Fans jedoch auf die zweite Staffel, deren erste Hälfte am 6. August und die zweite am 3. September 2023 veröffentlicht wird. In dieser Staffel werden auch prominente Gaststars wie Lady Gaga und Steve Buscemi zu sehen sein. Die Vorfreude auf die neuen Episoden ist groß, da die erste Staffel bereits weltweit ein breites Publikum begeistert hat.