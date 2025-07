Onco-Innovations ernennt Chemie-Experten: Neue Chancen in der Krebsforschung!

Onco-Innovations Ltd. (ISIN: CA68237C1059 / WKN: A3EKSZ) hat die Ernennung von Dr. Dennis Hall, einem renommierten Chemieprofessor an der University of Alberta, in sein Scientific and Clinical Advisory Board bekannt gegeben. Dr. Hall ist international anerkannt für seine Pionierarbeit in der Organoborchemie, Katalyse und Medizinalchemie, insbesondere für die Entwicklung von DNA-Reparaturinhibitoren. Er leitet ein multidisziplinäres Forschungsteam, das sich mit der Entwicklung neuartiger Anwendungen borhaltiger Verbindungen beschäftigt und hat über 175 wissenschaftliche Publikationen veröffentlicht.

In seiner neuen Rolle wird Dr. Hall das Unternehmen strategisch bei der Forschungs- und Entwicklungsagenda unterstützen, insbesondere in Bezug auf klinische Entdeckungen, Synthese, präklinische Tests und klinische Translationspläne, die mit der Polynukleotidkinase-3-Phosphatase (PNKP)-Inhibitortechnologie NP/A83 verbunden sind. CEO Thomas O’Shaughnessy betont, dass Dr. Halls Expertise in der synthetischen Chemie eine bedeutende Bereicherung für die Entwicklung von Präzisionstherapien darstellt.