HelloFresh: Aktienrückkäufe stärken Vertrauen und Unternehmenswert!

Am 21. Juli 2025 veröffentlichte die HelloFresh SE eine Kapitalmarktinformation, die über den aktuellen Stand ihres Aktienrückkaufprogramms informiert. Der Vorstand der Gesellschaft hatte bereits am 23. Dezember 2024, mit Zustimmung des Aufsichtsrats, beschlossen, im Zeitraum vom 2. Januar 2025 bis spätestens 31. Dezember 2025 Aktien der Gesellschaft zurückzukaufen. Die Einzelheiten des Programms wurden gemäß den relevanten EU-Verordnungen bekannt gegeben.

- 14. Juli 2025: 82.572 Aktien zu 8,4774 Euro

- 15. Juli 2025: 81.424 Aktien zu 8,5969 Euro

- 16. Juli 2025: 83.484 Aktien zu 8,3848 Euro

- 17. Juli 2025: 83.992 Aktien zu 8,3323 Euro

- 18. Juli 2025: 80.327 Aktien zu 8,7143 Euro

Die Informationen zu den Rückkäufen sind auf der Investor Relations-Website von HelloFresh verfügbar.

Zusätzlich wurde am 22. Juli 2025 eine Gesamtstimmrechtsmitteilung veröffentlicht, die die neue Gesamtzahl der Stimmrechte der HelloFresh SE nach § 41 WpHG bekannt gab. Demnach beträgt die neue Gesamtzahl der Stimmrechte 166.940.562, ohne Mehrstimmrechte. Diese Mitteilung dient der europaweiten Verbreitung und informiert über die Auswirkungen der Kapitalmaßnahmen auf die Stimmrechte der Aktionäre.

Die Aktienrückkäufe und die Veröffentlichung der Stimmrechtsmitteilung sind Teil der strategischen Maßnahmen von HelloFresh, um den Wert für die Aktionäre zu steigern und das Vertrauen in die Unternehmensentwicklung zu stärken. Die Rückkäufe können als Zeichen des Vertrauens in die eigene Geschäftsentwicklung und als Möglichkeit zur Optimierung der Kapitalstruktur interpretiert werden. Die HelloFresh SE, mit Sitz in Berlin, bleibt damit aktiv in der Umsetzung ihrer finanziellen Strategien und der Kommunikation mit ihren Investoren.

Die HelloFresh Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 8,865EUR auf Lang & Schwarz (24. Juli 2025, 07:50 Uhr) gehandelt.