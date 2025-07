flatexDEGIRO: Stimmrechtsanteile steigen – Rekordumsatz und Wachstum!

Die flatexDEGIRO AG hat in den letzten Wochen mehrere wichtige Mitteilungen veröffentlicht, die sowohl die Stimmrechtsverhältnisse als auch die finanziellen Ergebnisse des Unternehmens betreffen. Am 23. Juli 2025 gab die Gesellschaft bekannt, dass die UBS Group AG ihren Stimmrechtsanteil an flatexDEGIRO auf 3,25 % erhöht hat, was eine Veränderung im Vergleich zur vorherigen Mitteilung darstellt. Diese Erhöhung ist auf den Erwerb von Aktien mit Stimmrechten zurückzuführen, was für Investoren von Interesse ist, da es die Einflussnahme der UBS auf die Unternehmensentscheidungen verstärkt.

Ebenfalls am 21. Juli 2025 informierte die DWS Investment GmbH über eine Erhöhung ihres Stimmrechtsanteils auf 5,49 %. Diese Entwicklung zeigt, dass institutionelle Investoren weiterhin Vertrauen in die flatexDEGIRO AG setzen und bereit sind, ihre Anteile zu erhöhen. Die DWS hat dies durch den Erhalt von Aktiensicherheiten erreicht, was die Dynamik im Aktionärsstruktur des Unternehmens unterstreicht.