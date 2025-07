Hawesko senkt Prognose: Umsatzrückgang und neue Strategien für 2025

Die Hawesko Holding SE, eine führende Weinhandelsgruppe, hat am 21. Juli 2025 vorläufige Ergebnisse für das zweite Quartal veröffentlicht und gleichzeitig den Ausblick für das Gesamtjahr 2025 nach unten korrigiert. Im Zeitraum vom 1. April bis 30. Juni 2025 verzeichnete das Unternehmen einen Umsatzrückgang von 1 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, was zu einem bereinigten EBIT von rund 6 Millionen Euro führte – ein Rückgang um 2 Millionen Euro im Vergleich zum Vorjahr. Für das erste Halbjahr 2025 wird ein kumulierter Umsatz von voraussichtlich 285 Millionen Euro erwartet, was ebenfalls unter den Werten des Vorjahres liegt.

Der Vorstand der Hawesko Holding SE äußerte sich besorgt über das herausfordernde Marktumfeld, das auch im dritten Quartal anhalten dürfte. Positive Impulse sind vorerst nicht in Sicht, und eine mögliche Erholung wird frühestens zum Weihnachtsgeschäft erwartet. Vor diesem Hintergrund hat der Vorstand die Prognosen für das Geschäftsjahr 2025 angepasst. Der Umsatz wird nun voraussichtlich um 1 bis 3 Prozent im Vergleich zum Vorjahr sinken, während das operative EBIT in einer Bandbreite von 27 bis 30 Millionen Euro prognostiziert wird, was eine Reduzierung gegenüber der vorherigen Schätzung von 31 bis 34 Millionen Euro darstellt. Auch die Erwartungen an den Free Cashflow und das Return on Capital Employed (ROCE) wurden nach unten korrigiert.

Um den aktuellen Herausforderungen zu begegnen, hat die Hawesko-Gruppe ein internes Programm mit dem Namen „FOKUS“ initiiert. Dieses Programm zielt darauf ab, den Umsatz zu beleben, die Profitabilität zu steigern und die Umsetzung der Unternehmensstrategie zu beschleunigen. Vorstandsvorsitzender Thorsten Hermelink betonte die Notwendigkeit, die allgemeine Verbraucherstimmung zu beobachten, die sich im zweiten Halbjahr voraussichtlich nicht wesentlich verbessern wird. Dennoch sieht er Chancen im bevorstehenden Weihnachtsgeschäft.

Eine detaillierte Analyse der Ergebnisse sowie der Zwischenabschluss werden am 7. August 2025 im Halbjahresbericht veröffentlicht. An diesem Tag wird auch eine Telefon- bzw. Videokonferenz für Investoren und Analysten stattfinden, um die Situation und die zukünftigen Strategien des Unternehmens zu erörtern.

Die Hawesko Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,22 % und einem Kurs von 22,85EUR auf Lang & Schwarz (24. Juli 2025, 07:48 Uhr) gehandelt.