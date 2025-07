Neuer CEO Jörg Körfer: LR Health & Beauty startet in die nächste Wachstumsphase! LR Health & Beauty SE hat Jörg Körfer als neuen CEO berufen, der am 1. August 2025 die Führung des Unternehmens übernehmen wird. Er tritt die Nachfolge von Dr. Andreas Laabs und Andreas Grootz an, die das Unternehmen im beiderseitigen Einvernehmen …