Alarmierende Wohnungsmarktsituation: Angebote verschwinden in Rekordzeit!

Die aktuelle Analyse des Instituts für Weltwirtschaft (IfW) in Kiel zeigt einen signifikanten Rückgang der durchschnittlichen Online-Verweildauer von Wohnungsangeboten. Während Inserate vor einem Jahrzehnt noch durchschnittlich 34 Tage online waren, beträgt die aktuelle Verweildauer nur noch 23 Tage. Dies verdeutlicht den hohen Bedarf an Wohnraum, insbesondere in städtischen Ballungsgebieten. Laut Jonas Zdrzalek, einem Immobilienexperten des IfW, wird jede sechste Wohnung bereits nach zwei Tagen vom Markt genommen. In Berlin ist die Situation besonders angespannt: Hier sind es sogar 25 Prozent der Wohnungen, die innerhalb von maximal zwei Tagen wieder offline gehen.

Die verkürzte Verweildauer der Wohnungsangebote ist ein klares Indiz für die angespannte Lage auf dem Wohnungsmarkt. Die hohe Nachfrage übersteigt das Angebot, was es Wohnungssuchenden erschwert, geeignete Objekte zu finden. In Metropolen wie Berlin, wo der Wohnraum besonders knapp ist, müssen Interessenten schnell handeln, um nicht leer auszugehen. Die Situation wird durch die anhaltende Zuwanderung in die Städte und die steigenden Lebenshaltungskosten weiter verschärft.