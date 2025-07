EU-Zollverhandlungen, Deutschlands Investitionspläne und globale Spannungen

In Deutschland setzt Bundeskanzler Friedrich Merz auf verbesserte Rahmenbedingungen, um Investitionen zu fördern. Er sieht großes Potenzial in der Kombination von öffentlichen und privaten Investitionen, um Wachstumseffekte zu erzielen. Merz fordert auch Strukturreformen, um die Bedingungen für Investoren zu optimieren.

Die Ukraine benötigt dringend zusätzliche Militärhilfen in Höhe von über fünf Milliarden Euro, um ihre Waffenproduktion zu steigern. Verteidigungsminister Denys Schmyhal äußert die Notwendigkeit, mehr Drohnen und weitreichende Waffen herzustellen und bittet internationale Partner um frühzeitige finanzielle Unterstützung für die kommenden Jahre.

In der deutschen Metall- und Elektroindustrie wird ein Rückgang der Beschäftigtenzahlen verzeichnet. Seit Jahresbeginn sind etwa 60.000 Arbeitsplätze verloren gegangen, was auf eine anhaltende wirtschaftliche Unsicherheit hinweist, trotz einer leichten Verbesserung der Auftragslage.

Der Chef der Deutschen Börse, Stephan Leithner, fordert mehr privates Kapital zur Stärkung der Renten- und Kapitalmärkte in Deutschland. Er sieht die Notwendigkeit, Großanleger zu gewinnen, um die wirtschaftliche Stabilität zu fördern.

Auf internationaler Ebene droht China der EU mit Vergeltungsmaßnahmen aufgrund eines neuen Sanktionspakets, das auch chinesische Unternehmen betrifft. Peking lehnt die Sanktionen ab und kündigt an, die Rechte seiner Firmen zu verteidigen.

In Japan will Ministerpräsident Shigeru Ishiba trotz des Verlusts der Parlamentsmehrheit weiterregieren. Er erkennt die Wahlniederlage an und betont die Verantwortung seiner Partei, die Liberaldemokratische Partei (LDP), in der Regierung.

Abschließend wird auf die soziale Situation in Deutschland hingewiesen, wo 9,2 Millionen Erwerbstätige mit einem Bruttoeinkommen von unter 3.500 Euro leben. Dies wirft Fragen zur Lohnstruktur und den Lebenshaltungskosten auf. Der Sozialverband VdK fordert eine gerechte Beteiligung der Superreichen an der Finanzierung des Sozialstaats, anstatt über einen Renten-Soli zu diskutieren.

Die Deutsche Boerse Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,04 % und einem Kurs von 261,8EUR auf Lang & Schwarz (24. Juli 2025, 07:51 Uhr) gehandelt.