Alarmstufe Rot: Erdüberlastungstag 2025 – Deutschlands Ressourcenverbrauch im Fokus!

Am 24. Juli 2025 wurde der Erdüberlastungstag erreicht, was bedeutet, dass die Menschheit die natürlichen Ressourcen der Erde für das Jahr bereits aufgebraucht hat. Diese Berechnung stammt von der Organisation Global Footprint Network und zeigt, dass das aktuelle Wirtschafts- und Konsumverhalten die Erde überlastet und die Zukunft gefährdet. Der WWF warnt, dass ab diesem Datum mehr Acker- und Weideland, Fischgründe und Wälder beansprucht werden, als der Erde zur Verfügung stehen. Deutschland ist hierbei besonders problematisch, da der Ressourcenverbrauch hier über dem globalen Durchschnitt liegt. Würden alle Menschen so leben wie in Deutschland, wäre der Erdüberlastungstag bereits am 3. Mai gewesen.

Der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) fordert rasche Maßnahmen von der Bundesregierung, um den Ressourcenverbrauch zu senken. Olaf Brandt, Vorsitzender des BUND, betont die Dringlichkeit, Ressourcen wie Wasser, Böden und Wälder zu schützen, da die negativen Folgen des übermäßigen Wirtschaftens bereits spürbar sind. Der Erdüberlastungstag hat sich seit den 1970er Jahren, als er noch Ende Dezember fiel, erheblich nach vorne verschoben.