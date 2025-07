AMAG Halbjahresbericht 2025: Umsatz steigt, EBITDA sinkt – Was nun?

Die AMAG Austria Metall AG hat am 24. Juli 2025 ihr Halbjahresergebnis für das erste Halbjahr 2025 veröffentlicht, das von einer breiten Aufstellung des Unternehmens profitiert hat. Die Umsatzerlöse stiegen um 11,1 % auf 786,2 Millionen Euro, was auf höhere Aluminiumpreise und eine gesteigerte Absatzmenge zurückzuführen ist. Im Vergleich zum Vorjahr lag der Umsatz im ersten Halbjahr 2024 bei 707,7 Millionen Euro. Das EBITDA fiel jedoch um 15,4 % auf 80,6 Millionen Euro, beeinflusst durch US-Zölle sowie steigende Energie-, Rohstoff- und Personalkosten. Das Ergebnis nach Ertragsteuern betrug 23,4 Millionen Euro, was einem Rückgang von 29,9 % im Vergleich zu 33,4 Millionen Euro im Vorjahr entspricht.

Trotz der positiven Umsatzentwicklung machte sich der Preisdruck in verschiedenen Märkten und die gestiegenen Kosten zunehmend bemerkbar. Die AMAG-Gruppe konnte im ersten Halbjahr 220.400 Tonnen Aluminium absetzen, was einem Anstieg von 2,9 % im Vergleich zu 214.100 Tonnen im Vorjahr entspricht. Der Rückgang des EBITDA ist vor allem im Metallsegment auf höhere Tonerdeeinsatzkosten und die Auswirkungen der US-Einfuhrzölle zurückzuführen. Im Gießsegment war die Absatzmenge stabil, jedoch spürte man den Preisdruck im Bereich der Recycling-Gusslegierungen. Das Walzsegment konnte eine gute Auslastung durch Produktmixverschiebungen erreichen, sah sich jedoch ebenfalls mit Preisrückgängen konfrontiert.

Der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit blieb mit 76,2 Millionen Euro nahezu auf dem Vorjahresniveau, während der Cashflow aus Investitionstätigkeit auf -27,2 Millionen Euro reduziert wurde. Die Nettofinanzverschuldung betrug zum 30. Juni 2025 385,6 Millionen Euro, was eine geringe Veränderung im Vergleich zum Jahresende 2024 darstellt. Die Eigenkapitalquote stieg auf 44,3 %.

Für das Gesamtjahr 2025 erwartet die AMAG ein EBITDA in einer Bandbreite von 110 bis 130 Millionen Euro, bedingt durch die unsicheren wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und die Auswirkungen der US-Zölle. Der Vorstandsvorsitzende Dr. Helmut Kaufmann betonte die Notwendigkeit, eine tragfähige Einigung mit der US-Regierung zu erzielen, um die Handelsbedingungen zu verbessern. Die Prognosen für das Wirtschaftswachstum in Europa und den USA sind verhalten, was die Unsicherheiten für die AMAG-Gruppe verstärkt.

Die AMAG Austria Metall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 24,60EUR auf Lang & Schwarz (24. Juli 2025, 07:49 Uhr) gehandelt.