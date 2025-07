Dividendenaktien vs. Bitcoin: Wo lohnt sich das Investieren wirklich?

In der aktuellen Diskussion um Anlagemöglichkeiten stehen zwei Optionen im Fokus: Dividendenaktien und Bitcoin. Diese Debatte wurde kürzlich durch die Kündigung eines Abonnements eines Mitglieds, das wir hier als Rudi bezeichnen, angestoßen. Rudi begründete seine Entscheidung mit der unzufriedenstellenden Performance der Aktienempfehlungen aus dem Jahr 2021, als viele Tech-Aktien überbewertet waren. Er kündigte an, künftig ausschließlich in Bitcoin zu investieren, um seinen Ruhestand stressfreier zu gestalten.

Ein weiterer Aspekt, der in der Diskussion um Investitionen relevant ist, sind Aktien, die unter 10 Euro gehandelt werden. Viele Anleger denken, dass sie durch den Kauf von günstigeren Aktien eine größere Anzahl erwerben und somit von kleineren Kursbewegungen profitieren können. Tom Gardner, Gründer von The Motley Fool, warnt jedoch davor, in solche Aktien zu investieren. Er argumentiert, dass es oft einen Grund gibt, warum diese Aktien so niedrig bewertet sind, häufig aufgrund einer schwachen Performance oder begrenzter Wachstumsmöglichkeiten.

Gardner weist darauf hin, dass ältere börsennotierte Unternehmen, die seit vielen Jahren existieren, oft nicht höher bewertet sind, weil sie in der Vergangenheit nicht die erwarteten Renditen erzielt haben. Er ermutigt Anleger, den Fokus weniger auf den Preis und mehr auf den tatsächlichen Wert der Aktien zu legen. Eine Aktie, die von 10 Euro auf 100 Euro steigt, kann weitaus attraktiver sein als mehrere Aktien, die zwar günstig sind, aber keine Wertsteigerung zeigen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass sowohl Bitcoin als auch Aktien unter 10 Euro ihre eigenen Risiken und Chancen mit sich bringen. Anleger sollten sorgfältig abwägen, ob sie in volatile Kryptowährungen oder in vermeintlich günstige Aktien investieren, und dabei stets den Wert und die langfristigen Perspektiven im Blick behalten.

Bitcoin wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,88 % und einem Kurs von 117.765USD auf CryptoCompare Index (24. Juli 2025, 07:52 Uhr) gehandelt.