Die Hälfte ist geschafft

Die Europäische Kommission gab für den Einsatz von Nubeqa in einem dritten Anwendungsgebiet in der Europäischen Union in Kombination mit einer Hormontherapie (ADT) bei Patienten mit metastasiertem hormonsensitivem Prostatakrebs grünes Licht, wie das Leverkusener Unternehmen am Montag mitteilte. Nubeqa ist bereits für zwei andere Indikationen bei Prostatakrebs zugelassen, das Mittel war im vergangenen Jahr mit Erlösen von gut 1,5 Milliarden Euro das drittumsatzstärkste Medikament von Bayer. Überdies hat der Aufsichtsrat einstimmig einer Vertragsverlängerung des bisherigen Bayer-Chefs Bill Anderson bis zum 31. März 2029 zugestimmt, teilte der Pharma- und Agrarchemiekonzern am Mittwoch mit. Zu seinen Hauptaufgaben gehört unter anderem ein stärkerer Ausbau des Pharmageschäfts.

Q-Zahlen am 06. August