Gold klar abgeblitzt

In einer Umfrage des World Gold Council erwarten mehr als 95 Prozent der befragten Zentralbanken, dass die Manager die Goldbestände im kommenden Jahr weiter erhöhen werden und dadurch höhere Preise zustande kommen könnten. Überdies planen fast 43 Prozent der Banken, ihre eigenen Reserven innerhalb des nächsten Jahres aufzustocken - ein weiterer Rekordwert. In 2024 fügten Zentralbanken ihren Reserven das dritte Jahr in Folge mehr als 1.000 metrische Tonnen Gold hinzu, wodurch die weltweiten Gesamtbestände auf 36.000 Tonnen und damit nahe an das 1965 aufgestellte Allzeithoch stiegen.

Trendfortsetzungsmuster klar ausgeprägt