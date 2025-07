EuroStoxx 50 mit neuem bullischen Konstrukt

Die Aussage der letzten Analysen zum EuroStoxx 50 Index gilt nahezu unverändert, erste Hinweise auf eine erfolgreiche Auflösung würden sich oberhalb von 5.440 Punkten ergeben und die Chance auf einen Gipfelsturm bei 5.544 Punkten aus Anfang Februar erhöhen. Eine vollständige Auflösung der Formation könnte indes sogar Kurspotenzial an 5.929 Punkte auf Sicht der nächsten Wochen und Monate freisetzen, mit einem kurzen Zwischenstopp sollte jedoch um 5.733 Punkten gerechnet werden. Solange aber noch kein nachhaltiges Handelsabkommen zwischen den USA und der EU vorliegt, dürfte sich die volatile Seitwärtsbewegung der letzten Wochen unvermindert fortsetzen. In größere Schwierigkeiten würde das Barometer unterhalb von 5.180 Punkten geraten, in diesem Fall würde ein seit Ende 2022 bestehender Aufwärtstrend einem neuerlichen Test mit Korrekturpotenzial auf 5.100 Punkte ausgesetzt werden. Darunter würde sich das Chartbild mittelfristig stark eintrüben und einen Trendbruch zur Folge haben.

Trading-Strategie: