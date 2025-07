Deutsche Bank übertrifft Erwartungen mit stärkstem Quartalsgewinn seit 2007

Der Gewinnanstieg von mehr als 1,6 Milliarden Euro im Vergleich zum Vorjahr kam überraschend, da Analysten lediglich mit einem Gewinn von rund 1,2 Milliarden Euro gerechnet hatten. Auch die Erträge legten um 3 Prozent auf rund 7,8 Milliarden Euro zu, was ebenfalls die Prognosen übertraf.

Deutsche Bank-CEO Christian Sewing zeigte sich erfreut und betonte, dass das Unternehmen mit den Ergebnissen auf Kurs für die Ziele von 2025 sei. "Wir freuen uns sehr, sowohl im zweiten Quartal als auch im ersten Halbjahr den höchsten Gewinn seit 2007 erzielt zu haben", sagte Sewing. Die Bank strebt zudem an, die Kapitalausschüttungen an die Aktionäre über 2025 hinaus zu steigern, was Investoren positiv stimmen dürfte.

Der Aktienkurs der Deutsche Bank kletterte vorbörslich bei Tradegate um 2,5 Prozent. Im Xetra-Handel hat er seit Jahresbeginn bereits mehr als 57 Prozent zugelegt und damit den deutschen Leitindex DAX weit hinter sich gelassen.

Der Erfolg im zweiten Quartal lässt sich auf mehrere Faktoren zurückführen. Ein wesentlicher Treiber war die Entwicklung im Anlagebanking, insbesondere im Bereich des Fixzins- und Devisenhandels, wo die Bank von den Volatilitäten an den Märkten und den Tarifforderungen der US-Regierung profitierte. Der Bereich Fixed-Income Trading der Bank steigerte seine Erträge im Vergleich zum Vorjahr um 11 Prozent auf 2,28 Milliarden Euro, was die Analystenschätzungen von 2,20 Milliarden Euro leicht übertraf. Diese Entwicklung entspricht der Performance führender US-Banken, die im selben Zeitraum einen Anstieg zwischen 9 und 14 Prozent bei den Erträgen aus Fixed-Income-Trading verzeichneten.

Doch nicht alle Bereiche des Unternehmens lieferten positive Zahlen. Die Einnahmen aus der Beratung bei Kapitalaufnahmen und Deals gingen im Vergleich zum Vorjahresquartal um 29 Prozent zurück. Dies reflektiert die allgemeine Zurückhaltung der Kunden in diesem Bereich, was auch viele US-Banken betraf.

Die Investmentbanking-Sparte, die die größte Einnahmequelle der Deutschen Bank darstellt, verzeichnete insgesamt einen Umsatzanstieg von 3 Prozent und zeigte sich robust, obwohl die Verschiebung von Deals die Ergebnisse dämpfte. Besonders der Handel mit festverzinslichen Papieren und Währungen lief besser als erwartet, was die Bank von einer wirtschaftlich schwachen Gesamtlage abhebt.

Die Deutsche Bank steht allerdings auch weiterhin vor wirtschaftlichen Herausforderungen. Die Euro-Stärke, die die Einnahmen aus internationalen Geschäften beeinträchtigte, sowie das weiterhin volatile wirtschaftliche Umfeld stellen Risiken dar. Sewing erklärte in einer Stellungnahme, dass die Bank durch die jüngste Politik der US-Regierung und den anhaltenden Handelskrieg mit Europa gefordert wird, weiterhin strategische Anpassungen vorzunehmen.

Hinzu kommen politische Unsicherheiten innerhalb Deutschlands, die sich zuletzt durch eine Stabilisierung unter der neuen Koalition unter Kanzler Friedrich Merz beruhigten. Doch die politische Lage bleibt angespannt, insbesondere im Hinblick auf den bevorstehenden Handelsdeal mit den USA, bei dem mögliche Zölle ab dem 1. August 2025 das Wachstum der deutschen Wirtschaft bremsen könnten.

Inmitten dieser Unsicherheiten sieht die Bank Chancen im Bereich der Verteidigungsindustrie, die von steigenden Staatsausgaben im Zuge der geopolitischen Spannungen profitieren könnte. Sewing wies darauf hin, dass die Bank verstärkt in diesem Sektor investiert und ihre Beratungskapazitäten aufgestockt hat, um von diesen Entwicklungen zu profitieren.

Die Deutsche Bank hat auch angekündigt, eine Aktienrückkaufmaßnahme bei der Europäischen Zentralbank zu beantragen, was darauf hinweist, dass das Unternehmen über ausreichend Kapital verfügt, um seinen Aktionären mehr zurückzugeben.

Abschließend zeigt die Deutsche Bank zwar gute Ergebnisse im zweiten Quartal 2025, doch die externen Herausforderungen, insbesondere die politische Unsicherheit in Europa und die Abhängigkeit von internationalen Marktbedingungen, stellen weiterhin Risiken dar. Dennoch bleibt die Bank auf Kurs, ihre Ziele für 2025 zu erreichen, und könnte mit einer stabilen Leistung in der zweiten Jahreshälfte rechnen, wenn die globalen Märkte die richtigen Impulse liefern.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion