Zoll entdeckt mehrere Tonnen illegaler E-Zigaretten

EMMERICH/WUPPERTAL (dpa-AFX) - Bei der Kontrolle eines Lastwagens hat der Zoll in Emmerich in Nordrhein-Westfalen 3,3 Tonnen illegale E-Zigaretten sichergestellt. Gegen den 35 Jahre alten Fahrer, der aus den Niederlanden eingereist war, wurde ein Steuerstrafverfahren eingeleitet. Das teilten das Zollfahndungsamt Essen und die Staatsanwaltschaft Kleve gemeinsam mit. Die unversteuerten E-Zigaretten hatten demnach eine Füllmenge von mehr als 753 Litern.

Nach Angaben einer Sprecherin durchsuchten die Zollfahnder anschließend gemeinsam mit Ermittlern der Finanzkontrolle Schwarzarbeit den Sitz der Empfängerfirma in Wuppertal. In einem umgebauten Toilettenraum des Lagers stießen sie auf weitere illegale E-Zigaretten mit einem Volumen von mehr als 190 Litern, die teilweise bereits versandfertig verpackt waren. Gegen den Firmeninhaber wurde ebenfalls ein Strafverfahren eingeleitet. Der durch beide Funde entstandene Steuerschaden belaufe sich auf mehr als 245.000 Euro, hieß es. Die Ermittlungen dauern an.