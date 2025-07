Nestle plant auch für das zweite Halbjahr gewisse Preiserhöhungen Der weltgrößte Nahrungsmittelkonzern Nestle wird auch im zweiten Halbjahr in einzelnen Märkten für gewisse Produkte die Preise erhöhen. Dies kündigte Unternehmenschef Laurent Freixe am Donnerstag in einer Telefonkonferenz mit Journalisten an. …