Katastrophale Zahlen: STMicroelectronics sackt überraschend in Verlustzone ab

Nicht viel besser sieht es beim Umsatz aus: Der sank um mehr als 14 Prozent auf 2,77 Milliarden US-Dollar, was zwar in etwa dem Durchschnitt der Analystenschätzungen von 2,73 Milliarden US-Dollar entspricht, aber dennoch die Schwäche der Chipindustrie widerspiegelt.

STMicroelectronics hat im zweiten Quartal 2025 mit einem operativen Verlust von 133 Millionen US-Dollar überrascht, was die Erwartungen der Analysten deutlich verfehlte. Im Vergleich zum Vorjahr, als das Unternehmen noch einen Gewinn von 353 Millionen US-Dollar verbuchte, sind die Zahlen ein deutliches Zeichen für die schwierige Marktumgebung. Der Kurs bricht vorbörslich um 7 Prozent ein.

STMicro, ein führender Anbieter von Automobilchips, hat in den letzten Monaten von der schwachen Nachfrage aus der Automobilindustrie und den Herausforderungen durch US-Zölle zu kämpfen. Auch die wachsende Verunsicherung durch Handelsstreitigkeiten und Tarifbestimmungen hat die Lieferketten in der Automobilindustrie durcheinandergebracht, was zu einer gedämpften Nachfrage nach Chips für Elektroautos und andere Industriebereiche geführt hat.

Der Aktienkurs des Zulieferers von Apple und Tesla brach vorbörslich bei Tradegate um 6,8 Prozent ein. Im regulären Handel in Paris haben die Titel seit Jahresbeginn gut 13 Prozent zugelegt.

Trotz dieser Herausforderungen zeigte sich STMicro optimistisch, was die zukünftige Entwicklung angeht. Jean-Marc Chery, CEO des Unternehmens, betonte, dass das Unternehmen trotz der unsicheren Marktlage für das laufende dritte Quartal Erlöse von 3,17 Milliarden US-Dollar erwartet – ein Anstieg von 15 Prozent im Vergleich zum zweiten Quartal, aber ein Rückgang von 2,5 Prozent im Jahresvergleich.

Ein weiterer wichtiger Punkt für STMicro ist die geplante Reduzierung von 10 Prozent der Arbeitsplätze, was etwa 5.000 Stellen betrifft, die bis 2027 abgebaut werden sollen. Diese Maßnahme soll dazu beitragen, das Unternehmen effizienter zu machen und auf die Marktbedingungen besser zu reagieren, hat allerdings entscheidend dazu beigetragen, dass das Unternehmen in die roten Zahlen abgerutscht ist.

Die Chipindustrie im Allgemeinen, einschließlich US-Konkurrenten wie Texas Instruments und NXP Semiconductors, kämpft mit ähnlichen Problemen. Wie die Analysten von Bloomberg Intelligence festgestellt haben, könnte STMicro und anderen europäischen Chipherstellern die Erholung der Umsätze schwerer fallen als ursprünglich erwartet, was zu einer anhaltenden Schwäche im Bereich der Automobilchips führen könnte.

Insgesamt lässt sich sagen, dass STMicro trotz der negativen Ergebnisse im zweiten Quartal und der anhaltenden Marktunsicherheit eine Stabilisierung anstrebt. Mit einer vorsichtigen Umsatzprognose für das dritte Quartal und der Umsetzung eines drastischen Kostensenkungsplans will das Unternehmen seine Position in der Halbleiterbranche behaupten. Die Unsicherheiten bleiben aber hoch.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion