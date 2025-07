Autobauer Hyundai von US-Zöllen belastet - Verkäufe in Amerika ziehen aber an

SEOUL (dpa-AFX) - Der koreanische Autobauer Hyundai hat im zweiten Quartal die Auswirkungen von Zöllen auf seinem größten Markt USA zu spüren bekommen. Das operative Ergebnis des Konzerns sank um fast 16 Prozent auf 3,6 Billionen Won (2,2 Mrd Euro), wie das Unternehmen am Donnerstag in Seoul mitteilte. Analysten hatten noch einen etwas stärkeren Rückgang befürchtet. Hyundai führte den Rückgang vor allem auf Kosten für Zölle und Preis-Mix-Effekte zurück, darunter auch Rabatte. Mit umgerechnet rund einer halben Milliarde Euro fielen die Zölle ins Gewicht.

Der Absatz des VW-Rivalen zog um 0,8 Prozent auf 1,07 Millionen Fahrzeuge an. Besonders in den USA konnte Hyundai besser abschneiden, dort stiegen auch die Verkäufe von elektrifizierten Autos und SUVs. Der Umsatz kletterte im Jahresvergleich um gut 7 Prozent auf 48,3 Billionen koreanische Won (29,8 Mrd Euro). Unter dem Strich ging der Nettogewinn um gut ein Fünftel auf 3,25 Billionen Won zurück. Die Aktie fiel in Seoul um zwei Prozent./men/mis/zb