Fachverlag Relx wächst im ersten Halbjahr - höhere Dividende geplant

Die Aktionäre sollen nun eine Zwischendividende von 19,5 Pence je Papier erhalten, sieben Prozent mehr als bisher. Ob das reicht, dem Aktienkurs frische Impulse zu liefern, wird sich zeigen. Nach einem Rekordhoch etwas über 4.200 Pence im Ende März war das Papier - auch im Zuge der von den USA losgetretenen internationalen Handelsstreitigkeiten - unter Druck geraten.

Der Kurs berappelte sich dann zwar, notierte mit zuletzt 3.895 Pence aber immer noch ein gutes Stück unter der Bestmarke./mis/zb

https://www.londonstockexchange.com/news-article/REL/relx-2025-interim-results/17149234

Dividend: We are declaring an interim dividend of 19.5p (18.2p), an increase of +7%. The interim dividend will be paid on 11 September 2025, with an ex-dividend date of 7 August 2025 and a record date of 8 August 2025. Sh

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur RELX Aktie Die RELX Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,32 % und einem Kurs von 4.524 auf Ariva Indikation (23. Juli 2025, 17:57 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der RELX Aktie um -2,07 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,16 %. Die Marktkapitalisierung von RELX bezifferte sich zuletzt auf 81,73 Mrd.. RELX zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,8960. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,2000 %. Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 44,89GBP. Von den letzten 9 Analysten der RELX Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 39,00GBP und das höchste Kursziel liegt bei 48,00GBP was eine Bandbreite von -12,67 %/+7,48 % bedeutet.