Chinas TISCO ist führend in der umweltfreundlichen und kohlenstoffarmen Entwicklung der Stahlindustrie

BEIJING, 24. Juli 2025 /PRNewswire/ -- In den letzten Jahren hat Taiyuan Iron and Steel (Group) oder TISCO, eine Tochtergesellschaft der China Baowu Steel Group Corporation, die umweltfreundliche und kohlenstoffarme Ausrichtung des Unternehmens in den Mittelpunkt seiner nachhaltigen Entwicklungsstrategie gestellt. Das Unternehmen treibt aktiv die Verringerung des Kohlenstoffausstoßes voran, stärkt die Umweltverantwortung und verankert grüne Prinzipien in seiner Unternehmenskultur.

Bis heute hat TISCO den CO2-Fußabdruck seiner Produkte um mehr als 60 Prozent reduziert, 11 Umweltproduktdeklarationen (EPDs) ausgestellt und einen Abdeckungsgrad von mehr als 80 Prozent in der grünen Logistik erreicht. Grüne Praktiken wurden in den gesamten Produktionsprozess integriert und unterstützen den Übergang des Unternehmens in eine nachhaltigere Zukunft.

