Inspiration Energy Corp. notiert an der Tradegate Exchange in Deutschland und stellt ein Explorationsupdate für Rottenstone North bereit, nachdem Gold ein Allzeithoch erreicht

Vancouver, British Columbia – 24. Juli 2025 / IRW-Press / Inspiration Energy Corp. („Inspiration“ oder das „Unternehmen“) (CSE: ISP) (WKN: A40GPX) (OTC: ISPNF), ein kanadisches Gold- und Kupferexplorationsunternehmen, freut sich bekannt zu geben, dass seine Aktien nun zum Handel an der Tradegate Exchange in Deutschland („Tradegate“), einer der aktivsten anlegerorientierten Plattformen Europas, zugelassen sind.

Diese Notierung ist ein bedeutender Schritt in der Strategie von Inspiration, seine globale Anlegerbasis zu erweitern und den Zugang zu den europäischen Kapitalmärkten zu verbessern. Angesichts des steigenden Interesses von Privatanlegern und institutionellen Anlegern an Edel- und Basismetallen, insbesondere angesichts der Tatsache, dass der Goldpreis in dieser Woche ein Allzeithoch erreicht hat, ist das Unternehmen der Ansicht, dass der Zeitpunkt der Notierung günstig ist und der allgemeinen Stimmung am Markt aus strategischer Sicht Rechnung trägt.

„Wir freuen uns, europäischen Anlegern zu einem für den Goldsektor so wichtigen Zeitpunkt einen leichteren Zugang zu bieten“, sagt Charles Desjardins, President von Inspiration. „Nachdem sich der Goldpreis nun auf einem historischen Höchststand befindet und Kupfer eine zentrale Rolle in der globalen Elektrifizierungsbewegung spielt, wächst das Interesse von Anlegern an hochwertigen Explorationsprojekten. Die Notierung an der Tradegate erhöht unsere Sichtbarkeit und unterstreicht unser Engagement für die Steigerung des Unternehmenswertes.“

Die Tradegate Exchange wird von der Tradegate AG betrieben und ist einer der liquidesten Handelsplätze Europas für Wertpapiere und börsengehandelte Produkte (ETF). Sie zeichnet sich durch eine schnelle und transparente Abwicklung aus und wird von privaten und institutionellen Anlegern auf dem gesamten Kontinent genutzt. Diese Notierung sieht keine Ausgabe neuer Aktien oder eine Verwässerung für bestehende Aktionäre vor. Inspiration ist nach wie vor an der Canadian Securities Exchange, der Hauptbörse des Unternehmens in Kanada, notiert.

In Verbindung mit der Notierung an der Tradegate freut sich das Unternehmen über die jüngsten Explorationsergebnisse aus seinem zu 100 % unternehmenseigenen Gold-Kupfer-Projekt Rottenstone North (das „Konzessionsgebiet“ oder das „Projekt“) im Norden der kanadischen Provinz Saskatchewan (Abbildung 1) zu informieren. Bei einer kürzlich abgeschlossenen Atomic Mineral Resonance Tomography-(„AMRT“)-Satellitenuntersuchung (siehe Pressemeldung von Inspiration vom 14. Juli 2025) konnten mehrere vorrangige Gold- und Kupferziele, insbesondere entlang der östlichen Grenze des Konzessionsgebiets mit dem Projekt von Ramp Metals Inc., und nur wenige Kilometer von der Kupfer-Gold-Silber-Entdeckung Rush von Ramp (siehe Pressemeldung von Ramp Metals vom 6. Juni 2025) entfernt, ermittelt werden.