Telekom-Aktie dreht auf – das ist der Grund!

Nach einer Kursflaute in den vergangenen Wochen findet sich die Aktie der Deutschen Telekom am Donnerstag unter den Top-Gewinner im deutschen Leitindex DAX ein. Das Unternehmen profitiert von starken Zahlen der Tochter T-Mobile US , die am Mittwochabend dank eines hohen Neukundenwachstums starke Quartalszahlen präsentieren konnte.

Gegenüber dem Vorjahr legten die Erlöse um 6,9 Prozent auf 21,13 Milliarden US-Dollar zu, womit die Erwartungen um 110 Millionen US-Dollar übertroffen wurden. Unter den drei großen US-Mobilfunkanbietern legte die T-Mobile US das stärkste Umsatzwachstum im abgelaufenen Quartal vor und konnte die Rivalen AT&T und Verizon ausstechen.

Starkes Kundenwachstum beflügelt Earnings

Zu verdanken ist dieser Erfolg einem anhaltend hohen Neukundenwachstum. In den vergangenen drei Monaten akquirierte T-Mobile US 1,73 Millionen neue Postpaid-Kundinnen und -kunden und konnte den Wall-Street-Konsens von 1,34 Millionen damit deutlich übertreffen. Insgesamt verfügt das Unternehmen nun über 132,8 Millionen User. Vor einem Jahr waren es mit 125,9 Millionen noch deutlich weniger.

Das hohe Kundenwachstum schlug sich auch in Erträgen über den Erwartungen nieder. Vorab hatten Expertinnen und Experten auf einen Gewinn in Höhe von 2,67 US-Dollar je Aktie (nach standardisierter Rechnungslegung GAAP) getippt. T-Mobile US gelangen jedoch 2,84 US-Dollar.

Insgesamt erwirtschaftete das Unternehmen einen auf die Anteilseigner entfallenden Nettogewinn von 3,222 Milliarden US-Dollar, was gegenüber dem Vorjahreswert von 2,953 Milliarden US-Dollar einem Anstieg von 9,1 Prozent entspricht.

Prognose angehoben, höhere Erträge erwartet

Angesichts der starken Entwicklung im abgelaufenen Quartal hat sich das Management um CEO Mike Sievert zur Anhebung der Prognose für das laufende Geschäftsjahr entschlossen. Die Neukundenschätzung wurde von 5,5 bis 6,0 Millionen auf 6,1 bis 6,4 Millionen angehoben.

Das soll T-Mobile US sowohl zu einem höheren EBITDA als auch einem höheren Cashflow verhelfen. Die EBITDA-Schätzung wurde wie die Cashflow-Prognose am unteren Ende um 100 Millionen US-Dollar auf 33,3 bis 33,7 Milliarden US-Dollar beziehungsweise auf 17,6 bis 18,0 Milliarden US-Dollar nach oben angepasst.

Aktie nachbörslich gefragt, auch Telekom-Aktie profitiert

In der US-Nachbörse wurde T-Mobile US für sein starkes Abschneiden belohnt. Die Aktie ging nach rund 453.000 gehandelten Stücken mit einem Plus von 5,2 Prozent aus dem erweiterten Handel. Damit konnten die Kursverluste der vergangenen Wochen egalisiert werden.

Die guten Zahlen sowie die positive Kursreaktion schieben am Donnerstag auch die Anteile der Deutschen Telekom, der mehr als die Hälfte der Anteile an T-Mobile US gehören, an. Mit einem Plus von fast 3 Prozent muss sich das Papier am Morgen nur der Deutschen Bank geschlagen geben, die nach dem besten Quartal seit 2007 mit Aufschlägen von mehr als 5 Prozent belohnt wird.

Fazit: Dieses Wachstum hat einen hohen Preis

Einmal mehr hat T-Mobile US unter Beweis gestellt, der aktuell wachstumsstärkste Mobilfunk-Anbieter in den USA zu sein, was am Donnerstag für Kursaufschläge und einen Boost für die Aktie der Deutschen Telekom sorgt.

Für das weit über dem Branchendurchschnitt liegende Wachstum sind Anlegerinnen und Anleger bereit, einen hohen Preis zu bezahlen. Viele der Bewertungskennziffern für das Unternehmen liegen deutlich, zum Teil sogar um mehr als das Doppelte, über denen der Mitbewerber AT&T und Verizon. Wer über Anteile der Deutschen Telekom verfügt muss daher nicht zusätzlich auch hier vertreten sein, sondern profitiert lieber weiterhin indirekt von Wertsteigerungen der US-Tochter.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion