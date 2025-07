ATOSS Software Aktie sackt ab - 24.07.2025

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die ATOSS Software-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +4,11 % zu Buche.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die ATOSS Software Aktie damit um -2,14 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +0,71 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei ATOSS Software auf +24,34 %.

Der TecDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,49 % geändert.

ATOSS Software Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -2,14 % 1 Monat +0,71 % 3 Monate +4,11 % 1 Jahr +16,01 %

Informationen zur ATOSS Software Aktie

Es gibt 16 Mio. ATOSS Software Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,12 Mrd.EUR wert.

Der Softwareanbieter Atoss Software spürt eine Eintrübung der Wirtschaftslage. Im ersten Halbjahr sei die Nachfrage nach Software insgesamt verhalten gewesen und die Auftragseingänge hätten unter dem Vorjahreswert gelegen, teilte der Spezialist für …

ATOSS Software SE beeindruckt mit einem zweistelligen Umsatzwachstum im ersten Halbjahr 2025, wobei der Bereich Cloud und Subskriptionen besonders hervorsticht. Trotz Herausforderungen bleibt der Ausblick positiv.

ATOSS Software SE's 2025 financial results reflect a 10% revenue increase, driven by a 30% rise in cloud services, maintaining a strong EBIT margin and a promising outlook amidst economic challenges.

ATOSS Software Aktie jetzt kaufen?

Ob die ATOSS Software Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur ATOSS Software Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.