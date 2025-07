American Eagle-Aktie springt um 22 % – Sydney Sweeney entfacht Hype!

Die Aktie des US-Modeunternehmens American Eagle Outfitters ist am Donnerstag nachbörslich förmlich explodiert. Innerhalb weniger Stunden kletterte der Kurs um über 22 % nach oben. Auslöser war keine Quartalsbilanz oder eine strategische Übernahme, sondern eine einziges Bild – genauer gesagt: eine neue Werbekampagne mit Hollywood-Star Sydney Sweeney. Unter dem Slogan „Sydney Sweeney Has Great Jeans“ zeigte sich der „Euphoria“-Star in einem gewagten Denim-Look, der auf sozialen Netzwerken viral ging. In einem der Kampagnenmotive trägt Sweeney nichts außer einer offenen Jeansjacke, was nicht nur für Aufmerksamkeit, sondern auch für Meme-Potenzial sorgte – und damit die Börse elektrisierte.

Was zunächst wie ein klassischer Social-Media-Hype wirkt, ist in Wahrheit ein gezielt geplanter Marketing-Coup. American Eagle setzt mit der Kampagne bewusst auf die virale Strahlkraft eines It-Girls, das bei Gen Z und Millennials Kultstatus genießt. Begleitet wird der Launch von 3D-Billboards am Times Square, Plakatwerbung, Snapchat-Linsen mit AR-Funktionen und interaktiven Tools zur Jeans-Anprobe. Gleichzeitig brachte das Unternehmen ein limitiertes Modell, die „Sydney Jean“, auf den Markt – inklusive wohltätiger Komponente zugunsten der Crisis Text Line. Medien wie InStyle, People und The Sun griffen das Thema breit auf, während auf Börsenplattformen wie Reddit und Stocktwits in kürzester Zeit ein Meme-Stock-Momentum entstand.

Ein einzelner viraler Moment sorgte so für eine Marktwertsteigerung von über 400 Millionen Dollar. Auf Reddit wurde die Aktie unter den meistdiskutierten Ticker-Symbolen gelistet, während der Retail Sentiment Score auf „extremely bullish“ sprang. Auch Shortseller gerieten unter Druck: Mit rund 12 % Short-Quote könnten sich Leerverkäufer gezwungen sehen, ihre Positionen zu decken – was einen klassischen Short Squeeze einleiten könnte.

Doch trotz des Kurssprungs bleibt fraglich, wie nachhaltig dieser Effekt ist. American Eagle kämpfte zuletzt mit sinkendem Umsatzwachstum und einem rückläufigen Besucherverhalten in US-Malls. Die Hoffnung der Anleger liegt nun darin, dass die erhöhte Markenwahrnehmung auch zu einem echten Verkaufsboost führt – gerade im für den Einzelhandel wichtigen „Back-to-School“-Fenster. Die Marketingabteilung von American Eagle hat mit der Sweeney-Kampagne jedenfalls bewiesen, wie man 2025 mit einer Mischung aus Prominenz, Strategie und viraler Ästhetik nicht nur Aufmerksamkeit, sondern auch echten Börsenimpact erzeugen kann.