Amadeus FiRe Aktie leidet unter Verkäufen - 24.07.2025

Amadeus FiRe ist ein führender Anbieter von Personaldienstleistungen in Deutschland, spezialisiert auf die Vermittlung von Fach- und Führungskräften. Das Unternehmen bietet Zeitarbeit, Personalvermittlung, Interim- und Projektmanagement sowie Weiterbildungsangebote an. Es hat eine starke Marktpräsenz und ist bekannt für seine Spezialisierung auf Finanz- und Rechnungswesen, Controlling, Banking und IT. Hauptkonkurrenten sind Randstad, Adecco und Hays. Ein Alleinstellungsmerkmal ist die Kombination aus Personalvermittlung und Weiterbildung.

Amadeus FiRe Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 24.07.2025

Die Amadeus FiRe Aktie ist bisher um -2,89 % auf 70,50€ gefallen. Das sind -2,10 € weniger als am letzten Handelstag. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?