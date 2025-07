Tesla - Aktie unter Druck -6,14 % - 24.07.2025

Tesla ist ein Pionier in der Elektromobilität und setzt Maßstäbe in der Branche durch innovative Technologien und nachhaltige Energieprodukte.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Tesla-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +21,12 % zu Buche.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -3,44 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -12,86 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -31,89 % verloren.

Tesla Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -3,44 % 1 Monat -12,86 % 3 Monate +21,12 % 1 Jahr +28,06 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Tesla Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die enttäuschenden Quartalszahlen von Tesla, die den Aktienkurs sinken ließen. Es wird erwartet, dass der Gewinn pro Aktie für das Jahr niedrig bleibt, was Zweifel an der aktuellen Bewertung der Aktie aufwirft. Bedenken bestehen, dass Tesla seine Innovationskraft verliert, da Projekte wie das Robottaxi und der humanoide Roboter stagnieren. Einige Teilnehmer halten die Aktie für überbewertet und erwägen Short-Positionen, da sie einen weiteren Kursrückgang erwarten. Tesla wird als nicht mehr führend in der Branche angesehen, da die Konkurrenz aufgeholt hat.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Tesla eingestellt.

Informationen zur Tesla Aktie

Es gibt 3 Mrd. Tesla Aktien. Damit ist das Unternehmen 854,68 Mrd. wert.

Tesla Aktie jetzt kaufen?

Ob die Tesla Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Tesla Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.