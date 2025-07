Neotech Metals kündigt Privatplatzierungsangebot an

NICHT ZUR WEITERGABE AN US-NACHRICHTENDIENSTE ODER ZUR VERÖFFENTLICHUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN BESTIMMT

Vancouver, British Columbia, 24. Juli 2025 / IRW-Press / Neotech Metals Corp. (CSE: NTMC | OTC: NTMFF | FWB: V690) („Neotech“ oder „das Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen beabsichtigt, eine nicht vermittelte Privatplatzierung in einer oder mehreren Tranchen durchzuführen. Diese soll bestehen aus: (i) bis zu 588.235 Non-Flow-Through-Einheiten des Unternehmens (die „Einheiten“) zum Preis von 0,17 $ pro Einheit, für einen Bruttoerlös von ca. 100.000 $; und (ii) bis zu 4.000.000 Flow-Through-Einheiten des Unternehmens (die „FT-Einheiten“) zum Preis von 0,25 $ pro FT-Einheit, für einen Bruttoerlös von bis zu 1.000.000 $ (das „Angebot“).

Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens und einem Stammaktien-Kaufwarrant (jeder ganze Warrant ein „Warrant“), wobei jeder Warrant den Inhaber berechtigt, innerhalb eines Zeitraums von zwei Jahren eine Stammaktie („Warrant-Aktie“) zum Preis von 0,35 $ zu erwerben.

Jede FT-Einheit besteht aus einer Flow-Through-Stammaktie des Unternehmens („FT-Aktie“) und einem Stammaktien-Kaufwarrant („FT-Warrant“). Jeder ganze FT-Warrant berechtigt den Inhaber, eine Stammaktie des Unternehmens zum Ausübungspreis von 0,35 $ innerhalb von 24 Monaten ab Ausgabedatum zu erwerben. Die Warrants und FT-Warrants unterliegen einer Beschleunigungsklausel: Sollte der Schlusskurs der Stammaktien des Unternehmens an der CSE an 20 aufeinanderfolgenden Handelstagen nach Abschluss des Angebots über 0,50 $ pro Aktie liegen, kann das Unternehmen in einer Pressemitteilung bekannt geben, dass das Ablaufdatum der Warrants auf 30 Tage nach dieser Ankündigung vorverlegt wird.

Die Einheiten und FT-Einheiten, einschließlich aller zugrunde liegenden Wertpapiere, unterliegen einer Haltefrist von vier Monaten und einem Tag ab dem Ausgabedatum. Vermittlungsprovisionen („Finder’s Fees“) können an unabhängige Dritte gezahlt werden, die Investoren an das Unternehmen vermitteln, in Übereinstimmung mit den Richtlinien der Canadian Securities Exchange („CSE“).

Die Nettoerlöse aus dem Verkauf der FT-Einheiten werden für qualifizierte Aufwendungen im Zusammenhang mit den Mineralprojekten des Unternehmens verwendet. Die Nettoerlöse aus dem Verkauf der Einheiten sind für allgemeine Betriebskapitalzwecke vorgesehen.