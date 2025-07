der unterschätzte Imperativ unserer Zeit (FOTO)

Köln/Mauren (ots) - Es gibt Begriffe, die klingen nach Podium, Parkett und

Pastinaken-Dip. "Verantwortung" ist so einer: wohlklingend, moralisch schwer

beladen - und in der Unternehmensrealität oft folgenlos. Im digitalen Kontext

wird aus "Verantwortung" aber ein operativer Maßstab - einer, der sich von der

Strategie durch alle Abteilungen bis in die täglichen Entscheidungen hinein

durchbuchstabieren lässt. Die moralische Pose wird zum wirtschaftlichen

Imperativ. Transformationsberater Dr. Marc Hagemann mit einem Denkanstoß für

EntscheiderInnen über digitale Verantwortung und die Frage, wie wir Technologie

doch noch als Hebel für nachhaltiges Vertrauen und wirtschaftlichen Erfolg

begreifen können.



Digitale Verantwortung ist kein abstraktes Denkmodell. Sie ist ein

wertebasierter Handlungsrahmen , der Orientierung in einem komplexen Wandel gibt

- und zwar lösungsorientiert, ressourcenschonend und mit dem Ziel, operative

Exzellenz zu ermöglichen. Wer heute digitale Verantwortung ignoriert, riskiert

nicht nur Vertrauensverlust. Er verspielt Zukunftsfähigkeit.







Veränderungen transparent gestalten, Mitarbeitende stärken und Prozesse so

strukturieren, dass sie Orientierung und Sicherheit geben - gerade in Zeiten, in

denen traditionelle Geschäftsmodelle ins Wanken geraten. Unternehmen, die das

ernst nehmen, gewinnen mehr als nur Marktanteile: Sie stärken den Zusammenhalt

im Inneren und erhöhen die Resonanz nach außen.



Verantwortung ist kein Gefühl - sondern Führung



Digitale Verantwortung beginnt mit einem Missverständnis: Viele meinen, es ginge

darum, keine Fehler zu machen. Aber das Gegenteil ist richtig. Es geht darum,

eine Haltung zu entwickeln, die Fehler ermöglicht - aber auffängt. Es geht um

digitale Reife . Um Mündigkeit in einer Welt, die sich nicht mehr linear

entwickelt, sondern exponentiell beschleunigt. Unternehmen, die das nicht

begreifen, verpassen nicht nur den Anschluss. Sie verlieren auch ihre besten

Leute, ihre stabilsten Kundenbeziehungen und die Relevanz auf einem Markt, der

längst global, digital und brutal geworden ist.



Digitale Verantwortung bedeutet heute: Systeme zu bauen, die transparent, sicher

und ethisch sind - und das nicht als Nebenschauplatz, sondern als Kerngeschäft.

Es bedeutet, Technologie nicht nur effizient, sondern auch reflektiert

einzusetzen. Verantwortung ist kein Soft Skill, sondern strategischer Imperativ.



Digitale Verantwortung für Mitarbeitende: Vertrauen ist keine Romantik



Kontrolle ist billig. Vertrauen ist teuer. Aber Vertrauen zahlt Dividende -

immer. Wer in der digitalen Transformation auf Kontrolle setzt, verliert die,





