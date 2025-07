Wie die L&W Group Menschen, Organisationen und Zukunft verbindet (FOTO)

Duisburg (ots) - Die L&W Group aus Duisburg vereint Personaldienstleistung,

Weiterbildung und Compliance-Beratung - mit dem Ziel, Entwicklung ganzheitlich

zu denken.



Die L&W Group vereint drei starke Einheiten unter einem Dach:





L&W CONSOLIDATION GmbH (https://lwconsolid.de/) - Personal, das passt.

Entwicklung, die bleibt.



L&W AKADEMIE (https://lwconsolid.de/akademie/) - Wissen, das bewegt. Für alle,

die weiterkommen wollen.



avivar experts GmbH (https://avivar.de/) - Ihre Stabsstelle zum Festpreis. Mehr

Leistung, weniger Aufwand.



Unser Ziel: Positionen nicht nur besetzen - sondern Menschen und Organisationen

zusammenbringen, die wirklich zueinander passen. Für nachhaltige Entwicklung,

gelebte Verantwortung und spürbare Wirkung.



Ein neuer Blick auf Arbeitswelt und Organisation



Wenn man mit den Köpfen der L&W Group spricht, spürt man sofort:



Hier geht es nicht nur um Personal - hier geht es um Haltung.



Die Unternehmensgruppe mit Sitz in Duisburg steht für einen zukunftsgerichteten,

menschenzentrierten Ansatz in HR, Weiterbildung und Compliance.



"Menschen zu finden, ist leicht - sie zu binden, ist die Herausforderung."



Dieser Satz zieht sich wie ein roter Faden durch das Denken und Handeln der

Gruppe. Denn: Der erste Abschluss - ob im Recruiting oder im Vertrieb - ist nur

der Anfang. Entscheidend ist, was danach kommt - und wie daraus echte,

langfristige Beziehungen entstehen.



Die drei Säulen der L&W Group im Überblick



L&W CONSOLIDATION GmbH (https://lwconsolid.de/)



Personal, das passt. Entwicklung, die bleibt.



Die L&W CONSOLIDATION GmbH ist das Herzstück der Group - und weit mehr als ein

klassischer Personaldienstleister.



Im Fokus steht die gezielte Verbindung von Menschen und Organisationen, die

langfristig zusammenarbeiten und gemeinsam wachsen wollen.



Mit jahrzehntelanger Erfahrung, Branchenexpertise und Empathie besetzt das Team

erfolgreich Positionen in IT, Telekommunikation, Technik, Medizin, Gewerbe und

Verwaltung.



Dabei endet der Service nicht mit der Stellenbesetzung:



Unternehmen erhalten Unterstützung bei Bewerbermanagement, Outsourcing,

Interim-Einsätzen oder der Entwicklung bestehender Mitarbeitender. Ergänzend

werden Coachings, psychomentale Belastungstests, Trainings und

Persönlichkeitsanalysen angeboten - in enger Verzahnung mit der hauseigenen

Akademie.



L&W AKADEMIE (https://lwconsolid.de/akademie/)



Wissen, das bewegt. Für alle, die weiterkommen wollen.



Die L&W AKADEMIE denkt Bildung neu - praxisnah, lebensnah, persönlich.



Sie bietet individuelle Weiterbildungen für Mitarbeitende, Führungskräfte und

Organisationen - online, vor Ort oder hybrid.



Ob Persönlichkeitscoaching, Teamtraining, Kommunikationsseminar oder

Qualifizierung in Datenschutz, ISO-Normen, Arbeitsrecht oder Arbeitsschutz -

hier geht es nicht um Zertifikate, sondern um echte Wirkung.



Lebenslanger Zugang zu Inhalten, persönliche Begleitung und sofortige

Anwendbarkeit sorgen für nachhaltige Weiterentwicklung - im Job wie im Leben.



avivar experts GmbH (https://avivar.de/)



Ihre Stabsstelle zum Festpreis. Mehr Leistung, weniger Aufwand.



Compliance, Datenschutz, Hinweisgeberschutz, HR-Optimierung oder interne Audits

- mit avivar experts GmbH erhalten Unternehmen ein interdisziplinäres

Expertenteam auf Abruf.



Statt für jede Herausforderung einzelne Fachkräfte zu rekrutieren, bekommen

Unternehmen hier gebündelte Expertise aus vier Fachbereichen - effizient,

rechtssicher und budgetierbar.



Die Leistungen umfassen u. a.:



- Datenschutzkonzepte & -beauftragte

- Hinweisgebersysteme & Mitarbeiterschulungen

- ISO-Vorbereitungen & Auditbegleitung

- HR-Prozesse & Kommunikationslösungen



Der Clou: Alles zum Festpreis - ohne Umwege, mit messbarem Ergebnis.



Fazit: Menschen. Organisationen. Entwicklung.



Die L&W Gruppe verbindet, was zusammengehört:



Menschen mit Chancen. Unternehmen mit Zukunft.



Denn:



Arbeit ist mehr als Beschäftigung.



Entwicklung ist kein Zufall.



Und Vertrauen ist das beste Fundament für Erfolg.



Ob Fachkraft, Führungspersönlichkeit oder wachstumsorientiertes Unternehmen -

die L&W Gruppe bietet Perspektiven, Verlässlichkeit und Klarheit.



Für alle, die nicht den Status quo verwalten, sondern Zukunft gestalten wollen.



