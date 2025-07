Vossloh "hält, was es verspricht!" Diese Zahlen können sich sehen lassen

Trotz eines spürbaren Rückgangs im Auftragseingang zeigt sich der Vorstand zuversichtlich. "Die positive Dynamik im Bahninfrastrukturmarkt, unterstützt durch weltweite Investitionsprogramme, lässt uns optimistisch in die kommenden Jahre blicken", sagte CEO Oliver Schuster am Donnerstag. Die Jahresprognose bleibt unverändert.

Wermutstropfen im ersten Halbjahr war der deutliche Rückgang des Auftragseingangs um 32 Prozent auf 285 Millionen Euro. Dieser Rückgang spiegelt sich in einer Book-to-Bill-Ratio von 0,9x wider, was im Vergleich zum ersten Quartal (1,4x) eine spürbare Abnahme darstellt.

Dennoch konnte das Unternehmen den Umsatz um 13,5 Prozent auf knapp 332 Millionen Euro steigern. Das Nettoergebnis für die Aktionäre fiel jedoch um 12 Prozent auf gut 24 Millionen Euro, was auf gestiegene Steuerzahlungen zurückzuführen ist. Trotzdem liegt der Rückgang im Rahmen der Erwartungen, weshalb die Vossloh-Aktie am Donnerstag auch mit Gewinnen auf die Quartalszahlen reagiert. Am Vormittag notiert die Aktie knapp 3 Prozent im Plus.

Seit Jahresanfang hat sich die Aktie verdoppeln können. Deutsche-Bank-Analyst Lars vom-Cleff hatte erst kürzlich sein Kursziel für die Vossloh-Aktie kräftig angehoben, von 85 auf 102 Euro. Das liegt noch 17 Prozent über dem aktuellen Kursniveau. "Das Unternehmen sieht eine anhaltende Nachfrage nach seinen Eisenbahninfrastrukturlösungen und hält unserer Meinung nach seine Versprechen ein", schrieb der Analyst dazu.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

Die Vossloh Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,62 % und einem Kurs von 87,70EUR auf Tradegate (24. Juli 2025, 10:34 Uhr) gehandelt.





