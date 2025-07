Reaktion auf Chinas Dominanz bei Seltenen Erden!

US-Handelskrieg führt zu Gegenmaßnahmen Chinas!

Tech-Unternehmen bläut inzwischen, dass sie sich bei der Rohstoffversorgung nicht einfach auf den Markt verlassen dürfen – insbesondere, wenn dieser nicht mehr funktioniert. Nach dem von den USA angezettelten Handelskrieg vor einigen Jahren setzen immer mehr Länder ihren Rohstoffreichtum ein, um sich gegen die Forderungen der US- Amerikaner zu wehren. So hat China bei Seltenen Erden bereits unter der Regierung Biden auf Exportsanktionen der USA mit Gegenmaßnahmen reagiert und u. a Exportkontrollen für Seltene Erden eingeführt. Inzwischen dürfen viele dieser Metalle nicht mehr in die Vereinigten Staaten ausgeführt werden, auch enge Partner Washingtons wie Deutschland sind betroffen. China produziert rund 60 Prozent aller Seltenen Erden weltweit und kontrolliert 90 Prozent der Verarbeitung. Die USA, aber auch Europa hatten einst selbst eine Produktion, doch diese wurde aufgrund von Umweltauflagen, niedrigen Preisen und der schwierigen Verarbeitung schon vor Jahrzehnten eingestellt.

Apple sichert sich ab!

Der iPhone-Konzern Apple sichert sich nun mit einem 500 Mio. US-Dollar-Investment ab. Die Kalifornier teilten mit, dass sie sich an der Finanzierung von MP Materials beteiligen, dem einzigen voll integrierten Hersteller von Seltenen Erden in den Vereinigten Staaten. „Mit dieser mehrjährigen Vereinbarung verpflichtet sich Apple zum Kauf von Seltenerdmagneten aus amerikanischer Produktion", heißt es in der Börsenmeldung des Tech-Konzerns. Die beiden Unternehmen wollen außerdem beim Bau einer Recyclinganlage für Seltene Erden in Mountain Pass (Kalifornien) zusammenarbeiten und dort „neuartige Magnetmaterialien und innovative Verarbeitungstechnologien“ entwickeln. Nur eine Woche zuvor hatte sich das U.S. Department of Defense (Verteidigungsministerium) mit einem Milliardenbetrag bei MP Materials beteiligt.