RIO DE JANEIRO, 24. Juli 2025 /PRNewswire/ -- Dieser Bericht wurde von Xinhuanet.com eingereicht:

Das BRICS-Medien- und Think-Tank-Forum, das gemeinsam von der Nachrichtenagentur Xinhua und der Empresa Brasil de Comunicação (EBC) veranstaltet wurde, fand am 16. Juli 2025 in Rio de Janeiro statt. Chen Rongsheng, Vorsitzender der Hoardsun Tech Group und Hengmei Optoelectronics (HMO), nahm an dem Treffen teil und führte mit Führungskräften und politischen Entscheidungsträgern einen hochrangigen Dialog über die Entwicklung von künstlicher Intelligenz (KI) in den BRICS-Ländern.